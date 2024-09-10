«Миротворец»* внес Райана Гослинга в список российских военных преступников
Российского военного под именем Гослов Родион Тимофеевич, который по фотографии выглядит один в один как канадский актер Райан Гослинг, внесли на украинский сайт «Миротворец»*.
На сайте указана информация, что он является российским военным преступником, который покушался на территориальную целостность и суверенитет Украины.
Кроме того, по мнению администрации сайта, он совершал преступления против граждан Украины и участвовал в СВО.
Отмечается, что он являлся сотрудником управления ФСБ по Курской области и имел звание младший лейтенант. Указан даже его позывной - Бегущий.
По информации сайта «Миротворец»*, военный был ликвидирован 31 августа в Курской области.
В качестве источника информации о данном военном указан пост в соцсети «ВКонтакте» в группе «Патриоты России и Белоруссии».
При этом человек на прикрепленной к статье фотографии военного очень сильно напоминает канадского актера Райана Гослинга.
Ранее израильскую певицу Эден Голан внесли на сайт «Миротворец»* за пророссийскую позицию.
*Проект «Миротворец» появился в 2014 году. Его создатели занимаются исследованием признаков преступлений против украинского государства и общества. Руководит проектом украинский общественный деятель Георгий Тука.