«Миротворец»* внес Райана Гослинга в список российских военных преступников

сегодня в 21:40

Российского военного под именем Гослов Родион Тимофеевич, который по фотографии выглядит один в один как канадский актер Райан Гослинг, внесли на украинский сайт «Миротворец»*.

На сайте указана информация, что он является российским военным преступником, который покушался на территориальную целостность и суверенитет Украины.

Кроме того, по мнению администрации сайта, он совершал преступления против граждан Украины и участвовал в СВО.

Отмечается, что он являлся сотрудником управления ФСБ по Курской области и имел звание младший лейтенант. Указан даже его позывной - Бегущий.

По информации сайта «Миротворец»*, военный был ликвидирован 31 августа в Курской области.

В качестве источника информации о данном военном указан пост в соцсети «ВКонтакте» в группе «Патриоты России и Белоруссии».

При этом человек на прикрепленной к статье фотографии военного очень сильно напоминает канадского актера Райана Гослинга.

Ранее израильскую певицу Эден Голан внесли на сайт «Миротворец»* за пророссийскую позицию.

*Проект «Миротворец» появился в 2014 году. Его создатели занимаются исследованием признаков преступлений против украинского государства и общества. Руководит проектом украинский общественный деятель Георгий Тука.