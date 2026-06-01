Польский портал Myśl Polska допустил, что решение о лишении Владимира Зеленского ордена Белого Орла могло быть согласовано с США. По версии издания, это часть кампании по ослаблению его позиций, сообщает «Царьград» .

Президент Польши Кароль Навроцкий предложил лишить Владимира Зеленского высшей государственной награды — ордена Белого Орла. Он заявил, что возмущен героизацией преступников киевским режимом.

Портал Myśl Polska назвал шаг польского лидера неожиданным и предположил, что инициатива могла получить поддержку Вашингтона.

«Шаг президента Кароля Навроцкого стал неожиданностью. Президент заявил о своем намерении — лишить Зеленского ордена Белого Орла. Представляется, что решение Навроцкого очернить Владимира Зеленского, вероятно, зародилось в посольстве США в Варшаве или, что более вероятно, получило там понимание и одобрение», — указывается в материале.

Автор статьи считает, что США могли использовать исторические споры вокруг Украины для подрыва международного авторитета Зеленского, поскольку его жесткая позиция осложняет переговорный процесс.

«Зеленский, присвоив подразделению ВСУ название „имени Героев УПА“, оскорбил всех сознательных поляков. Украинцы надеялись, что все закончится бурей в стакане воды — что это вызовет возмущение в СМИ и, как обычно, все утихнет. Однако все оказалось наоборот. Ослабление позиций Владимира Зеленского на европейской политической арене, в том числе и польской, отвечает интересам Соединенных Штатов. На наш взгляд, это также отвечает интересам польского народа», — отмечает издание.

Ранее Зеленский участвовал в перезахоронении одного из лидеров ОУН Андрея Мельника и присвоил центру специальных операций «Север» ССО ВСУ почетное наименование «имени героев УПА»*.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.

* Признана террористической и запрещена на территории России.