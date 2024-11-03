Мост Рыбница — Резина для избирателей из Приднестровья снова закрыли
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Из-за анонимного сообщения о минировании моста Рыбница — Резина движение для избирателей из Приднестровья по нему снова перекрыли, сообщает РИА Новости.
Ранее полиция уже перекрывала доступ к мосту из-за неизвестного мужчины с подозрительной коробкой в руках. Затем мост открыли.
По этому мосту жители Приднестровья едут на избирательные участки голосовать во втором туре выборов президента Молдавии.
Кроме того, поступил анонимный звонок о минировании лицея в Варнице, где также голосуют жители Приднестровья. Участники голосования и персонал были эвакуированы из здания.
Для жителей Приднестровья на выборах президента Молдавии открыты 30 избирательных участков. Они будут закрыты в 21:00 (22:00 по московскому времени).
По данным на 17:58 (18:58 по Москве) воскресенья, явка избирателей во втором туре на выборах президента Республики Молдова достигла 50%. Первый тур выборов состоялся 20 октября. Тогда действующий президент Майя Санду набрала 42,49% голосов, а экс-прокурор и оппозиционер Александр Стояногло — 25,95%.