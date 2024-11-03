Доступ жителей Приднестровья к избирательным участкам в Молдавии временно закрыли

В Приднестровье затруднен доступ к участкам в Молдавии из-за блокирования моста

Жители Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) временно не могут добраться к избирательным участкам в Молдавии в связи с блокированием одного из мостов через реку Днестр, сообщает ТАСС со ссылкой на Генеральный комиссариат полиции.

По данным правоохранительных органов, инцидент произошел по мосту Рыбница — Резина. Движение было парализовано из-за неизвестного с подозрительной коробкой в руках. Мужчина отказываться сотрудничать с полицией. Спецслужбы оцепили мост.

Во время выбором президента Молдавии для жителей Приднестровья работают 30 избирательных участков. При этом в 2021 году на выборах в парламент их было 40, что вызвало гнев у местной оппозиции.

3 ноября в республике проходит второй тур президентских выборов. В первом туре действующий глава государства Майя Санду набрала 42,49% голосов, а экс-прокурор Александр Стояногло — 25,95%.

Ранее молдавский лидер Майя Санду заявила, что Кишинев ввел санкции против Москвы для того, чтобы защитить собственную экономику и другие сферы.