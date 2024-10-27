Санду назвала причину, почему Молдавия ввела санкции против России

Кишинев ввел санкции против Москвы для того, чтобы защитить собственную экономику и другие сферы, такое заявление сделала президент Молдавии Майя Санду, пишет РБК со ссылкой на Jurnal.

«Санкции вводятся для того, чтобы остановить войну, не финансировать производство танков и бомб, которые убивают людей. В противном случае наша банковская система и другие сферы экономики попали бы под санкции», — заявила Санду во время предвыборных дебатов с кандидатом от партии социалистов Александром Стояногло.

Президент Молдавии подчеркнула, что не хочет, чтобы граждане столкнулись с трудностями переводов и чтобы пострадали экономические агентства. Это и стало причиной ввода санкций в отношении России.

В ходе дебатов Санду также отметила, что ее страна избавилась от газовой зависимости, а население получило компенсацию на фоне роста расходов.