Восстановлено движение по мосту, которым пользуются избиратели из Приднестровья

Мост Рыбница — Резина, по которому едет к участкам для голосования часть избирателей из непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), снова открыт для движения, сообщает РИА Новости .

В воскресенье полиция перекрыла доступ к мосту. Решение приняли из-за неизвестного мужчины с подозрительной коробкой в руках. Объект оцепили.

Как написал телеканал TV8, тревога о бомбе на мосту была ложной.

Во время выборов главы государства в Молдавии для жителей Приднестровья открыты 30 избирательных участков. В 2021 году на выборах в парламент их было 40. Уменьшение числа участков вызвало гнев у местной оппозиции.

3 ноября в стране проводят второй тур выборов президента. В первом туре действующий лидер Майя Санду набрала 42,49% голосов, а ее соперник — экс-прокурор Александр Стояногло — 25,95%.