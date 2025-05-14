В ближайшие часы станет известно, кто из представителей России отправится в Стамбул для участия в прямых переговорах с Украиной. Состав российской делегации «для многих будет неожиданным», сообщает Life.ru со ссылкой на заявление журналиста Кремлевского пула и автора Telegram-канала «Пул № 3» Дмитрия Смирнова.

Кремль пока не называл личности делегатов, которые отправятся на российско-украинские переговоры в Стамбул. Консультации пройдут уже завтра, 15 мая.

«Ответ на вопрос „кто поедет от России на переговоры в Стамбул?“ будет в ближайшие часы. И для многих он будет неожиданным», — пишет «Пул № 3».

Тем временем помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, какие вопросы делегация Москвы хочет поднять на переговорах с украинцами.

Между тем президент США Дональд Трамп не исключил, что посетит Стамбул в день переговоров Москвы и Киева. Американский лидер пояснил, что на 15 мая у него есть много запланированной работы, однако он может изменить график, «чтобы спасти жизни».