Министры обороны России и Белоруссии обсудят двустороннее военное сотрудничество
Министр обороны РФ Белоусов прибыл в Минск на переговоры с Виктором Хрениным
Фото - © Министр обороны РФ Андрей Белоусов/РИА Новости
Главу Минобороны РФ Андрея Белоусова в Минске лично встретил министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Виктор Хренин, с которым у него запланированы переговоры, сообщает пресс-служба ведомства.
Белоусов и Хренин в ходе рабочей встречи обсудят актуальные вопросы двустороннего военного сотрудничества. Также на повестке дня у министров будут вопросы безопасности Союзного государства.
Президент России Владимир Путин также прибыл в Минск с рабочим визитом. Российский лидер проведет в Белоруссии два дня.
Сначала Путин провел с президентом Белоруссии Александром Лукашенко официальную встречу. Затем главы двух государств решили пообщаться в неформальной обстановке.