Министры обороны России и Белоруссии обсудят двустороннее военное сотрудничество

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Министр обороны РФ Белоусов прибыл в Минск на переговоры с Виктором Хрениным

Главу Минобороны РФ Андрея Белоусова в Минске лично встретил министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Виктор Хренин, с которым у него запланированы переговоры, сообщает пресс-служба ведомства .

Белоусов и Хренин в ходе рабочей встречи обсудят актуальные вопросы двустороннего военного сотрудничества. Также на повестке дня у министров будут вопросы безопасности Союзного государства.

Президент России Владимир Путин также прибыл в Минск с рабочим визитом. Российский лидер проведет в Белоруссии два дня.

Сначала Путин провел с президентом Белоруссии Александром Лукашенко официальную встречу. Затем главы двух государств решили пообщаться в неформальной обстановке.