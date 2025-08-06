Министр обороны Ганы разбился в военном вертолете

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Министр обороны Ганы Эдвард Оман Боама и глава министерства окружающей среды, науки и технологий страны Ибрагим Муртала Мухаммед погибли при крушении военного самолета. Ранее ганская армия сообщала, что борт ВВС с пятью пассажирами и тремя членами экипажа пропал с радаров, сообщает Reuters со ссылкой на представителя правительства западноафриканской страны.

Причины крушения военного вертолета пока не сообщаются. Личности людей, находившихся на борту вместе с двумя ганскими министрами, также еще неизвестны.

В результате авиакатастрофы, предположительно, погибли восемь человек. Прочие подробности случившегося выясняются.

В мае 2024 года при крушении вертолета погиб президент Ирана Эбрахим Раиси. Вместе с ним на борту находился министр иностранных дел республики Хосейн Амир Абдоллахиян.