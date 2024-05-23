Похороны погибшего президента Эбрахима Раиси начались в Иране

Гроб с телом Раиси доставили в его родной город после церемонии прощания, которую провели в Бирдженде. Толпы скорбящих жителей страны собрались в аэропорту Мешхеда и на улицах, ведущих к месту захоронения. Президента похоронят в мавзолее имама Резы, об этом ранее просил сам Раиси.

Мечеть и территория рядом переполнены людьми, которые хотят почтить память погибшего главы государства. Многие пришедшие на похороны держат в руках портреты Раиси. Также люди скандируют лозунги «Смерть Израилю!» и «Смерть Америке!».

По информации мэра Мешхеда, всего на улицах в четверг собралось порядка 3 млн человек.

На территории мемориального комплекса Шаха Абдул-Азима в Тегеране ранее похоронили главу МИД Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна.

Церемонии прощания иранцев с президентом и его соратниками также провели в нескольких городах страны. В них поучаствовали несколько миллионов человек.

Иранский президент Эбрахим Раиси погиб в авиакатастрофе 19 мая. На борту рухнувшего вертолета вместе с ним был министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, который присоединился к главе государства в последний момент.