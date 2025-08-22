МИД РФ назвал абсурдными спекуляции Запада о подрыве Москвой урегулирования

Спекуляции ряда западных СМИ о том, что Москва подрывает процесс мирного урегулирования российско-украинского конфликта не имеет под собой основания, российская позиция последовательна, сообщает пресс-служба МИД РФ.

Накануне западные издания Bloomberg, The Wall Street Journal и другие обвинили министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в «подрыве российско-американских договорённостей на высшем уровне на Аляске». Причиной стало его заявление о недопустимости исключения России из процесса обсуждения гарантий безопасности для Украины.

«Каким же образом в словах С. В. Лаврова можно увидеть то, что Россия „подрывает процесс урегулирования“? Напротив, российскую позицию отличает последовательность, а заявления министра подтверждают неоднократно озвученные Президентом России тезисы по проблематике украинского кризиса», — говорится в сообщении.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва поддерживает только принципы гарантий безопасности Украины, которые были согласованы в ходе стамбульских переговоров с Киевом в 2022 году. По его словам, все остальное — бесперспективные затеи европейских лидеров.