Лавров: РФ поддерживает лишь стамбульские принципы гарантий безопасности Украины

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва поддерживает только принципы гарантий безопасности Украины, которые были согласованы в ходе стамбульских переговоров с Киевом в 2022 году.

«Они действительно основаны на принципе коллективного обеспечения безопасности, на принципах неделимости безопасности», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с индийским министром иностранных дел Субраманиамом Джайшанкаром.

Глава МИД РФ добавил, что все остальное — бесперспективные затеи. Европейские лидеры предлагают иностранную интервенцию на часть украинской территории, что для Москвы абсолютно неприемлемо.

Ранее Сергей Лавров заявил, что, если Британия, Германия и Франция хотят выработать коллективные гарантии безопасности для Украины, то они должны быть надежными.