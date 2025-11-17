МИД Черногории обвинил российского посла во вмешательстве во внутренние дела

Глава дипмиссии был вызван в министерство иностранных дел Черногории после своих заявлений, касающихся решения страны присоединиться к механизму НАТО по содействию и подготовке в области безопасности для Украины.

В официальном заявлении черногорского МИДа говорится, что комментарии дипломата представляют собой «ясный пример открытого и недопустимого вмешательства» во внутренние дела государства. В ведомстве подчеркнули, что в дальнейшем будут рассматривать подобные заявления как враждебные, и напомнили о приверженности страны курсу на интеграцию с НАТО и Европейским союзом.

Лукашик ранее заявлял, что участие Черногории в программе помощи Украине направлено на ухудшение двусторонних отношений с Россией.