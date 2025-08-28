Мерц: встречи между Путиным и Зеленским может вообще не быть

Прямые переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским могут вообще не состояться. Это допустил немецкий канцлер Фридрих Мерц, сообщает РИА Новости .

По его словам «встреча между Зеленским и Путиным, по-видимому, не состоится вопреки тому, что было согласовано». Мерц заявил, что о ней на прошлой неделе договаривались американский лидер Дональд Трамп и Путин, когда Зеленский приезжал в Белый дом.

Туда же приезжали и европейские лидеры. Они разговаривали с президентом США о предоставлении гарантий безопасности Украине.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Путин согласен провести переговоры с Зеленским. Она встреча требует подготовленной повестки дня, пока что она «совсем не готова».

Между тем в США не исключают, что саммит Путина и Зеленского может состояться в ближайшее время. При этом на переговорах может появиться и американский лидер Дональд Трамп.