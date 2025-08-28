Медведев заявил, что Австрия должна понимать последствия от вступления в НАТО

«Воинствующей части австрийской элиты надо понимать масштаб внешнеполитических издержек, которыми чреваты отказ от нейтралитета и вступление в НАТО», — отметил он в своей статье.

Медведев напомнил, что на данный момент Вена является центром многосторонней дипломатии. В ней находится около 20 штаб-квартир межправительственных международных организаций, в числе которых ООН, МАГАТЭ, ОБСЕ и ОПЕК.

По мнению зампреда, вытеснение нейтралитета блоковым мышлением убивает «дух Вены», и в таком случае становится актуальным вопрос о переносе штаб-квартир. Наиболее надлежащие условия работы для международных межправительственных организаций могут быть предоставлены в странах Глобального Юга и Востока.

Медведев отметил, что ответные меры на военные угрозы безопасности уже приняты в отношении Стокгольма и Хельсинки с их вступлением в НАТО. В связи с этим, по словам политика, для Австрии исключения не сделают. Более того, истеблишмент страны сейчас подогревает общественную дискуссию об отказе от конституционно закрепленного нейтрального статуса ради вступления в НАТО.