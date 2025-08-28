Медведев заявил, что Австрия должна понимать последствия от вступления в НАТО
Фото - © РИА Новости
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что милитаристский курс Австрии уничтожает образ государства-миротворца и повышает риск для частей Бундесхеера стать конечной целью полетного задания средств огневого поражения ВС РФ, сообщает RT.
«Воинствующей части австрийской элиты надо понимать масштаб внешнеполитических издержек, которыми чреваты отказ от нейтралитета и вступление в НАТО», — отметил он в своей статье.
Медведев напомнил, что на данный момент Вена является центром многосторонней дипломатии. В ней находится около 20 штаб-квартир межправительственных международных организаций, в числе которых ООН, МАГАТЭ, ОБСЕ и ОПЕК.
По мнению зампреда, вытеснение нейтралитета блоковым мышлением убивает «дух Вены», и в таком случае становится актуальным вопрос о переносе штаб-квартир. Наиболее надлежащие условия работы для международных межправительственных организаций могут быть предоставлены в странах Глобального Юга и Востока.
Медведев отметил, что ответные меры на военные угрозы безопасности уже приняты в отношении Стокгольма и Хельсинки с их вступлением в НАТО. В связи с этим, по словам политика, для Австрии исключения не сделают. Более того, истеблишмент страны сейчас подогревает общественную дискуссию об отказе от конституционно закрепленного нейтрального статуса ради вступления в НАТО.