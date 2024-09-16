Медведев выдвинул предположение после очередного покушения на Трампа

Медведев: подозреваемого в покушении на Трампа мог нанять киевский режим

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выдвинул предположение после второго покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа, сообщает ТАСС .

По мнению зампреда Совбеза, неудавшегося убийцу Райана Уэсли Раута, пойманного в США, мог нанять киевский режим с целью ликвидировать Трампа.

«Интересно, что будет, если выяснится, что неудавшийся новый стрелок в Трампа Раут, который вербовал наемников для украинской армии, сам был нанят неонацистским режимом в Киеве для этого покушения?» — задался вопросом Медведев в соцсети Х.

15 сентября на Трампа совершили очередное покушение. Неизвестного задержали после попытки выстрелить в политика из автомата Калашникова, когда тот играл в гольф на поле своего клуба. Неудавшимся стрелком оказался 58-летний американец Райан Уэсли Раут.

Как рассказал Раут, он занимался поиском добровольцев для интернационального легиона на Украине. Американец также посещал Киев. Самого мужчину не взяли воевать из-за возраста и состояния здоровья, но предложили поработать вербовщиком и собирать пожертвования. Он хотел убить Трампа из-за его высказываний о помощи Украине.