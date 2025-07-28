Медведев: Трамп размазал Европу, его сделка унизительна для ЕС

Несмотря на крайнюю противоречивость в высказываниях и поступках, президент США Дональд Трамп очень последователен. Он жестко продавливает экономические интересы Штатов в мире, сообщил заместитель председателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Ранее Трамп заявил, что США договорились с Евросоюзом о торговой сделке. Страны Европы разрешат товарам из США поступать к ним с нулевой ставкой, то есть без налогов. Еще ЕС согласился купить у Штатов энергоносители на 750 млрд долларов.

Медведев отметил, что данная сделка полностью унизительна для ЕС, так как она выгодна только США. По ней снимается защита европейского рынка, обнуляя пошлины для товаров, привезенных из Штатов, а также создает огромные допрасходы для промышленности и сельского хозяйства в европейских странах на оплату дорогих энергоносителей.

Кроме того, по мнению зампреда Совбеза РФ, заключенная сделка перенаправляет мощный поток инвестиций из ЕС в США.

«„Сделка“ носит явно антироссийский характер, запрещая покупать наши нефть и газ. Но если для Трампа это в основном бизнес, то для сбрендившей старухи Европы — часть неонацистской идеологии, которая бьет по благосостоянию собственных граждан», — подчеркнул Медведев в своем Telegram-канале.