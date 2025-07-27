Трамп заявил, что США договорились с Евросоюзом о торговой сделке

Американский президент Дональд Трамп 27 июля встретился с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Шотландии. Там же он успел пообщаться с журналистами, где заявил, что Вашингтон и Евросоюз договорились о торговой сделке, пишет РИА Новости .

Ранее журналисты поинтересовались у Трампа, может ли он предложить Евросоюзу какую-то лучшую альтернативу 15% торговым пошлинам. Американский лидер в привычной себе манере повторил вопрос представителя прессы и дал отрицательный ответ.

«Под лучше вы имеете в виду ниже? Нет», — ответил Трамп.

Однако позднее появилась информация, что американский лидер и фон дер Ляйен сумели договориться об условиях торговой сделки.

В результате, по словам Трампа, европейские страны разрешат американским товарам поступать на свою территорию с нулевой ставкой – без налогов. Кроме того, Европа согласилась приобрести у США энергоносители на 750 млрд долларов. При этом не уточняется, какого размера будет пошлина для Европы.

Еще 12 июля Трамп заявил, что с 1 августа США планируют ввести 30% пошлины на все товары из Европы. Существующие отраслевые пошлины также сохранятся. В письме к руководителю Еврокомиссии Трамп предупредил, что если Европа повысит свои налоги на американские товары, США добавят еще 30% к своим пошлинам. В ответ фон дер Ляйен сообщила, что Европа продолжит диалог с США, но если переговоры не принесут результатов, с 1 августа Европа готова принять ответные меры.