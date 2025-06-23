«Кишечные паразиты» в руководстве «исчезающей Украины» положили себе в карман как минимум 12 млрд долларов из тех денег, которые США выделили стране в качестве помощи. Об этом заявил в Telegram-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, нынешняя американская администрация вовлечена в новый конфликт на Ближнем Востоке, у нее возросли расходы. Потому она решила не закрывать глаза на «воровство бандеровскими глистами» денег, выделенных Украине.

Медведев отметил, что власти США провели аудит американской финансовой и военной помощи Украине. Они пришли к выводу, что руководство Украины своровало как минимум 12 млрд долларов, которые были выделены в качестве помощи стране.

«Профессиональные кишечные паразиты в руководстве исчезающей Украины прикарманили как минимум 12 млрд долларов», — написал Медведев.

Кроме того, как заявил зампред Совбеза РФ, Киев не может подтвердить получение ВСУ около 30% поставленных Вашингтоном вооружений и военной техники. По его словам, теперь Украина не знает, как отчитаться о расходовании американских средств. Потому украинский президент Владимир Зеленский «приполз к хозяевам в Англию за очередным баблом».

Ранее политолог Сергей Марков заявил, что Зеленский уехал с саммита G7 без поддержки США, но с деньгами Европы. По его словам, Америка больше не будет финансировать Украину.