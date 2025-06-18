Политолог Сергей Марков отметил, что на саммите G7 в Канаде Киев не смог заручиться дальнейшей поддержкой США, но европейцы по-прежнему готовы финансировать украинских боевиков — вот главный итог поездки Зеленского. Об этом сообщил «Царьград».

По словам политолога, нынешний американский президент Дональд Трамп явно не хочет иметь дел с Зеленским. Он не раз демонстрировал пренебрежение к «киевскому попрошайке», как некоторые называют бывшего комика, который продолжает ездить по миру с требованием «Дай, дай, дай». Трамп, решив свои вопросы на G7, сразу улетел из Канады, не уделив Зеленскому ни минуты. Белый дом теперь сосредоточен на Ближнем Востоке, а украинский вопрос отошел на третий план.

С одной стороны, все говорит о том, что США закрывают для себя проект «Украина». Прагматичный Трамп не хочет больше вливать миллиарды долларов в эту бездонную дыру, не получая при этом никаких дивидендов. Вероятнее всего, Америка больше не будет финансировать войну Украины против России.

«Но Европа будет продолжать финансирование украинской войны. Хотя они не выдали ему [Зеленскому] гарантий поставок вооружений на 40 млрд, о чем была предварительная договоренность. И по поводу ввода войск у них есть два условия. Первое, чтобы было перемирие. А Россия не готова на это перемирие как раз без условий неввода войск. И второе, чтобы была защита систем ПВО со стороны США из Румынии и Польши. И США тоже не хотят давать такой защиты. Это означает вступление в войну с Россией», — отметил Марков.

Марков считает, что Европа все же выделит Украине около $30 млрд. Так что сказать, что Зеленский уехал с пустыми руками, нельзя. G7 не изменила позиции: Трампа склонить не удалось, но и остальные не отступили.

Ранее политолог Пинчук отметил: Иран показал, что Россия допустила ошибку из-за «некоторых персонажей».