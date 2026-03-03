Вероятность масштабного притока беженцев из Ирана в Россию в случае эскалации конфликта на Ближнем Востоке крайне низка, сообщил РИАМО политолог, генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.

«Если говорить о миграционных рисках, то, на мой взгляд, потоки мигрантов из зон глобальной нестабильности направляются в Европу в рамках специальных программ, финансируемых западными правительствами и реализуемых через международные структуры, такие как Международная организация по миграции. Делается это с определенными целями, в том числе для размывания традиционных государств. Ожидать, что в случае неблагоприятного сценария для Ирана массовые потоки беженцев устремятся в Россию, не стоит», — сказал Сипров.

Он отметил, что, во-первых, маловероятно, что Иран потерпит столь масштабное поражение. Во-вторых, иранцы по целому ряду ментальных причин не склонны к массовому бегству.

«Это государство-цивилизация с многотысячелетней историей, глубоко укорененное в собственной культуре и традиции. Единственным по-настоящему катастрофическим сценарием могло бы стать применение ядерного оружия и образование зон радиоактивного заражения, но такой вариант представляется крайне маловероятным», — отметил эксперт.

