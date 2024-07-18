Маск «спросил» с Шольца за слова юмориста о стрельбе в Трампа

сегодня в 16:54

Илон Маск призвал Шольца объяснить слова комика о покушении на Трампа

Американский миллиардер и основатель компании SpaseX Илон Маск обратился к канцлеру Германии Олафу Шольцу с советом прояснить слова комика Себастьян Хотца о покушении на экс-главу США Дональда Трампа. Юморист, работающий на проправительственном «Радио Берлина и Бранденбурга», недавно начал постить публикации с одобрением стрельбы по Трампу, сообщает «Царьград» .

«Тот, кто желает смерти ведущему кандидату в президенты США и мне, получает за это деньги от немецкого правительства?» — написал Маск.

Шольц пока не ответил на заявление основателя SpaceX.

В Дональда Трампа стреляли на митинге в Пенсильвании. По версии ФБР, покушение устроил 20-летний парень, который засел на крыше с винтовкой и произвел несколько выстрелов в республиканца.

Пуля задела ухо Трампа, политику удалось выжить. Вскоре стрелка ликвидировала Секретная служба США. Трамп говорил, что спецслужбисты сработали «фантастически», убив снайпера выстрелом «прямо между глаз».

В свою очередь Илон Маск указывал на «провал» Секретной службы из-за покушения на Дональда Трампа.

