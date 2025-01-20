Mash: чиновника из Рязани отстранили от работы из-за секретного корпоратива

Рязанский чиновник провел тайный корпоратив за 800 тыс. рублей, а когда все вскрылось, то написал заявление на увольнение по собственному желанию, сообщает Mash .

По предварительной информации, виновник скандала — руководитель управления земельных ресурсов и имущественных отношений мэрии Евгений Кириченко. 26 декабря 2024 года он устроил вечеринку, на которую пригласил 90 человек.

Корпоратив был тайным, так как глава города Виталий Артемов ввел запрет на гуляния подобного рода. На вечеринку потратили около 800 тыс. рублей. Кириченко предупредил гостей, что делать фото и снимать видео на празднике нельзя.

Тем не менее кадры все равно были опубликованы в Сети. После начавшегося скандала чиновник написал заявление на увольнение по собственному желанию. Его отстранили от должности на время проверки.

Ранее энергетики из «Ставэлектросеть» устроили самый «горячий» корпоратив в РФ. В мероприятии участвовали стриптизерши. У жителей Ставропольского края вечеринка вызвала гнев.