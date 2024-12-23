Энергетики из «Ставэлектросеть» устроили самый «горячий» корпоратив в РФ
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Энергетики организации «Ставэлектросеть» устроили один из самых «горячих» предновогодних корпоративов в России. В мероприятии, прошедшем 20 декабря, участвовали стриптизерши, сообщает Mash.
Вечеринку на несколько десятков человек устроили в местном ресторане. Выступления оголявшихся стриптизерш сотрудники заказали, чтобы поднять настроение руководителю — Сергею К.
Однако бурную реакцию у жителей Ставропольского края вызвало поведение начальника производственно-технической службы, 48-летнего Дмитрия С. Танцовщица села мужчине на голову.
Затем в Сети появились видео с корпоратива. У жителей вечеринка вызвала гнев, поскольку в регионе периодически происходят отключения света.
Такое было, в том числе и 20 декабря, когда проводился корпоратив. Тогда без электричества остались 1,5 тыс. квартир.
Директора «Ставэлектросети» уволили. Однако ставропольцы обратились в полицию и попросили устроить организации проверку.
Ранее мужчине порвали яичко во время драки с коллегами. Она произошла во время корпоратива в Санкт-Петербурге.