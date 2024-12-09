Россиян порвал яичко коллеги на корпоративе в Петербурге

Мужчине порвали яичко во время потасовки с коллегами на корпоративе в Санкт-Петербурге. Нападавший попал под уголовное преследование, сообщает «Mash на Мойке» .

Во время праздника на набережной Фонтанки двое выпивших коллег начали выяснять отношения. Конфликт хотел разнять третий мужчина, однако в один момент его толкнули. В ответ на толчок разозлившийся «миротворец» нанес обидчику удар ногой в пах.

С корпоратива 46-летнего мужчину, получившего удар по половым органам, госпитализировали в хирургическое отделение. Его состояние оценивалось как средней степени тяжести. Врачи поставили пострадавшему диагноз — травма мошонки, гематома правого яичка и разрыв левого.

Мужчину, пнувшего в пах коллегу, задержали и поместили в изолятор. В отношении него возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью