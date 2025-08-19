Макрон: встреча с Трампом в феврале была унижением для Зеленского

Президент Франции Эммануэль Макрон вспомнил скандальную встречу украинского лидера Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в феврале. По его словам, для украинского лидера это было «унижением», сообщает РИА Новости со ссылкой на Paris Match.

Макрон считает, что Евросоюзу удалось повлиять на Трампа с тех пор, как он пришел к власти в Штатах в январе. Например, раньше республиканец говорил о том, что смог бы разрешить украинский конфликт за одни сутки, сейчас же он поменял мнение на этот счет.

Также Макрон отметил, что отношение президента США с Зеленскому изменилось с тех пор. Он напомнило скандальной беседе республиканца с президентом Украины, которая прошла в феврале в Белом доме.

«Вспомните сцену унижения президента Зеленского в Овальном кабинете», — сказал Макрон.

Президент Франции заявил, что европейцам удалось повлиять на Трампа, потому что они выступали «единым фронтом». Глава Белого дома якобы «принял это во внимание».

Ранее Макрон заявил, что место встречи российского лидера Владимира Путина и Зеленского определят совсем скоро. Он выразил надежду, что переговоры пройдут в ближайшие дни.