Макрон сделал заявление о месте встречи Путина и Зеленского

сегодня в 03:52

Макрон: место встречи Путина и Зеленского определят в ближайшие часы

По итогам переговоров в Вашингтоне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что место проведения двусторонней встречи российского лидера Владимира Путина и Владимира Зеленского будет согласовано в ближайшее время, сообщает РИА Новости .

«После сегодняшних консультаций состоялся телефонный разговор между президентом Путиным и Дональдом Трампом, и было решено, что сначала пройдут переговоры лидеров России и Украины», — пояснил Макрон в своем обращении, транслировавшемся на официальной странице Елисейского дворца.

Французский лидер выразил надежду, что встреча Путина и Зеленского состоится в ближайшие дни, а последующие трехсторонние переговоры с участием Трампа — через две-три недели.

Ранее американский президент подчеркивал, что такой формат возможен только после успешных двусторонних консультаций.

В понедельник Трамп провел серию переговоров с Зеленским и лидерами ЕС, в ходе которых обсуждались гарантии безопасности для Украины и перспективы мирного урегулирования.