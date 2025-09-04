Президент Франции Эммануэль Макрон утверждает, что Россия якобы потеряла «около миллиона солдат убитыми или ранеными», сообщают «Осторожно, новости» со ссылкой на телеэфир. В статье не уточняется, на какие данные ссылался французский лидер.

Макрон сделал такое заявление после окончания встречи «коалиции желающих» в Париже. Он также сообщил, что 26 государств обязались разместить морские, воздушные и наземные войска на Украине после завершения конфликта в этой стране.

Кроме того, Макрон также анонсировал введение новых антироссийских санкций «при поддержке США», если Москва «продолжит отказываться от мирных переговоров». В Кремле ранее неоднократно заявляли, что РФ отдает предпочтение политико-дипломатическим средствам урегулирования конфликта на Украине.

Между тем потери украинских войск в 2025 году уже превысили 340 000 военных и 65 000 единиц различной техники, заявлял 29 августа министр обороны России Андрей Белоусов. По словам главы Минобороны, сейчас российская армия продвигается в зоне СВО почти вдвое быстрее, чем годом ранее.