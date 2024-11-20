Макрон после разрешения ВСУ на удары вглубь России обратился к Путину

Президент Франции Эммануэль Макрон на полях саммита G20 призвал Россию принять участие в «коллективной деэскалации» ситуации на Украине.

«Я призываю президента Владимира Путина к здравому смыслу и к его обязанностям … соблюдать Устав ООН и принять участие в коллективной деэскалации», — заявил он на полях саммита стран «Большой двадцатки» (G20) в Рио-де-Жанейро.

Ранее Макрон поддержал решение США предоставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS для атак по России.

США санкционировала удары американским дальнобойным оружием вглубь территории России. Москва в ответ опубликовала обновленную доктрину применения ядерного оружия.