В Кремле пояснили, при каких действиях Киева Россия может дать ядерный ответ
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что, согласно новой доктрине, использование украинской армией неядерных ракет для удара по территории РФ может повлечь ядерный ответ со стороны Москвы, сообщает ТАСС.
Песков подчеркнул, что в обновленной ядерной доктрине России идет речь о том, что страна может применить ядерное оружие в случае угрозы с применением обычного оружия, в том числе и против союзного государства Беларусь.
Журналисты спросили, будет ли РФ рассматривать применение Киевом неядерного оружия в качестве такой угрозы.
«Да, об этом говорится», — подтвердил Песков.
Ранее покидающий пост генсека НАТО Йенс Столтенберг заявил, что РФ не внесла в ядерную доктрину такие пункты, из-за которых нужно было бы изменить политику Североатлантического альянса. Он призвал не поддаваться на «ядерную риторику» России.