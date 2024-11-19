В Кремле пояснили, при каких действиях Киева Россия может дать ядерный ответ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что, согласно новой доктрине, использование украинской армией неядерных ракет для удара по территории РФ может повлечь ядерный ответ со стороны Москвы, сообщает ТАСС .

Песков подчеркнул, что в обновленной ядерной доктрине России идет речь о том, что страна может применить ядерное оружие в случае угрозы с применением обычного оружия, в том числе и против союзного государства Беларусь.

Журналисты спросили, будет ли РФ рассматривать применение Киевом неядерного оружия в качестве такой угрозы.

«Да, об этом говорится», — подтвердил Песков.

Ранее покидающий пост генсека НАТО Йенс Столтенберг заявил, что РФ не внесла в ядерную доктрину такие пункты, из-за которых нужно было бы изменить политику Североатлантического альянса. Он призвал не поддаваться на «ядерную риторику» России.