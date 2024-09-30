Столтенберг рассказал, как изменится политика НАТО из-за ядерной доктрины РФ

РФ не внесла в ядерную доктрину такие пункты, из-за которых нужно было бы изменить политику Североатлантического альянса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление покидающего пост генсека НАТО Йенса Столтенберга, сделанное в интервью Reuters.

Политик попросил все страны, входящие в Североатлантический альянс, помогать Украине. По мнению Столтенберга, государствам НАТО не нужно поддаваться на «ядерную риторику», которую использует Россия.

Политик добавил, что РФ пыталась помешать Западу передать Украине новые виды оружия, например, танки и самолеты, но безуспешно. По поводу дальнобойных ракет Столтенберг сказал, что не существует волшебного оружия, которое могло бы изменить на поле боя все.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров назвал бессмысленными и опасными попытки воевать до победы с ядерной державой — Россией. Страны Запада не скрывают, что хотят нанести РФ стратегическое поражение.