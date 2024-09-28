Лавров заявил о бессмысленности войны с ядерной державой

Лавров: воевать до победы с ядерной державой, какой является РФ, бессмысленно

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал бессмысленными и опасными попытки воевать до победы с ядерной державой, какой является Россия, сообщает РИА Новости .

Он подчеркнул, что Запад намерен нанести России стратегическое поражение почти так же, как в мае 1945 года, когда власти США и Великобритании разрабатывали операцию «Немыслимое» по уничтожению Советского Союза.

«Тогда это держалось в строжайшем секрете, а нынешние англосаксонские стратеги своих замыслов не скрывают», — сказал Лавров на общеполитической дискуссии 79-й сессии Генассамблеи ООН.

По словам главы российской дипломатии, Запад рассчитывают победить Россию руками нелигитимного украинского президента Владимира Зеленского, однако уже готовят Евросоюз к вступлению в самоубийственную авантюру.

Глава МИД РФ добавил, что Москва не отказывалась от диалога с Западом и выступила с предложением сформировать равную и неделимую безопасность в Евразии, которая будет открыта для всех государств и организаций континента.

Ранее президент РФ Владимир Путин выступил на заседании постоянного совещания Совета Безопасности по ядерному сдерживанию. Глава государства рассказал об уточнении определения условий применения ядерного оружия.