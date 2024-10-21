Майя Санду отменила брифинг на фоне результатов выборов и референдума в Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду отменила брифинг на фоне предварительных результатов президентских выборов и референдума о вступлении в Евросоюз, пишет ТАСС .

Санду три раза переносила выход к прессе, после чего анонс брифинга удалили. При этом пресс-служба президента на запросы не отвечает.

Голосование за кандидата президента Молдавии и референдум о вступлении в ЕС начались 20 октября в 07:00. Начали работать 987 участков. Кандидатов на пост молдавского президента 11.

Президент Молдавии определится во втором туре, который пройдет 3 ноября, так как в первом туре никто из кандидатов не набирает больше 50% голосов.