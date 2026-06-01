Лукашенко заявил, что Ким Чен Ын не является диктатором

Лукашенко: лидер КНДР Ким Чен Ын «по существу не может быть диктатором»

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын «по существу не может быть диктатором» и произвел на него серьезное впечатление во время визита в Пхеньян, сообщает «Царьград» .

Александр Лукашенко поделился оценкой северокорейского лидера после поездки в КНДР. По его словам, Ким Чен Ын ориентирован на развитие сотрудничества и оставил положительное впечатление.

«Я совсем недавно был в КНДР. Знаете, на меня руководитель (Ким Чен Ын) произвел очень серьезное впечатление. Умница! Молодой человек, перспективный, нацеленный на сотрудничество. Никакой он там не диктатор… Он по существу не может быть диктатором», — сказал Лукашенко журналистам.

Визит президента Белоруссии в КНДР прошел 25–26 марта 2026 года по приглашению председателя КНДР Ким Чен Ына. Переговоры состоялись в рамках двухдневной поездки.

