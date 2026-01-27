сегодня в 19:16

Профессор Лондонского университета Бен О’Лофлин в интервью Euronews Next заявил, что освещение событий в Европе каналом RT вызывает панику у европейских правительств.

«Они считают, что RT превращает информацию в оружие против самих этих правительств», — отметил он.

Профессор подчеркнул, что RT освещает протесты в европейских городах, демонстрируя недовольство граждан и указывая на недостатки в политике.

«Паника усиливается вдвойне, поскольку вызовы демократии существовали даже без иностранной манипуляции», — добавил О’Лофлин.

Ранее отец Илона Маска отмечал, что западные страны опасаются RT из-за транслируемой каналом правдивой информации.

