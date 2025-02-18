Лавров выразил отношение РФ к возможному появлению войск НАТО на Украине

Глава МИД РФ Сергей Лавров высказался о возможном появлении войск НАТО на Украине. Он заявил, что такое положение неприемлемо для России, сообщает РИА Новости .

Еще до переговоров РФ и США в Саудовской Аравии, которые состоялись во вторник, Лавров говорил, что урегулировать украинский конфликт мирным путем можно только при условии, что Киев откажется от планов вступить в альянс. Другие требования — это закрытие западных военных баз на территории страны, а также отмена учений с иностранными войсками.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу NBC News высказался о возможном выходе США из Североатлантического альянса. По его словам, в этом случае НАТО будет уничтожен.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что урегулирования конфликта на Украине невозможно будет добиться без рассмотрения вопросов безопасности Европы. До начала СВО Москва предложила заключить договоры о комплексной безопасности в Европе.

Документы предполагали сотрудничество по данной теме с США и каждым из государств НАТО. Однако в Европе эти договоренности отвергли.