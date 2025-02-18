Песков: решение по Украине требует рассмотрения вопросов безопасности Европы

Урегулирования конфликта на Украине невозможно будет добиться без рассмотрения вопросов безопасности Европы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС .

Официальный представитель Кремля рассказал, на что стоит обращать внимание при комплексном и долгосрочном урегулировании украинского кризиса. По его словам, разрешения конфликта не добиться, если не учитывать вопросы безопасности на континенте.

До начала СВО Москва предложила заключить договоры о комплексной безопасности в Европе. Документы предполагали сотрудничество по данной теме с США и каждым из государств НАТО.

Однако в Европе эти договоренности отвергли. Вашингтон также отказался их рассматривать.

Во вторник в Саудовской Аравии проходят переговоры российской и американской делегаций. На них обсуждают восстановление отношений Москвы и Вашингтона.