Зеленский заявил, что НАТО будет уничтожено при выходе США из альянса

сегодня в 12:56

Если Соединенные Штаты покинут НАТО, Североатлантический альянс будет уничтожен. Без США объединение не сможет обороняться, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу NBC News, сообщает Lenta .

Политик отметил, что в случае выхода Соединенных Штатов из НАТО, ни одна страна военного блока не сможет дать отпор агрессору, если тот нападет. Без помощи Вашингтона это невозможно.

«Это приведет к разрушению НАТО», — сказал Зеленский.

Он отметил, что из 80 сильных бригад в ЕС находится всего 30.

Ранее президент США Дональд Трамп сказал, что Зеленский будет вовлечен в переговоры об урегулировании украинского конфликта.