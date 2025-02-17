Зеленский заявил, что НАТО будет уничтожено при выходе США из альянса
Зеленский: если США покинут НАТО, альянс развалится
Фото - © Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленского
Если Соединенные Штаты покинут НАТО, Североатлантический альянс будет уничтожен. Без США объединение не сможет обороняться, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу NBC News, сообщает Lenta.
Политик отметил, что в случае выхода Соединенных Штатов из НАТО, ни одна страна военного блока не сможет дать отпор агрессору, если тот нападет. Без помощи Вашингтона это невозможно.
«Это приведет к разрушению НАТО», — сказал Зеленский.
Он отметил, что из 80 сильных бригад в ЕС находится всего 30.
Ранее президент США Дональд Трамп сказал, что Зеленский будет вовлечен в переговоры об урегулировании украинского конфликта.