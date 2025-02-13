Лавров рассказал, чем его удивили переговоры Путина и Трампа

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Лавров удивился реакции на переговоры Путина и Трампа

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что его удивила реакция мирового сообщества на переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. По его словам, некоторые политики считают разговор двух лидеров «чем-то из ряда вон выходящим», сообщает РИА Новости .

Лавров подчеркнул, что контакты Путина и Трампа — это «нормальный элементарный разговор» вежливых и воспитанных людей.

Глава российской дипломатии выразил надежду, что эти переговоры «отрезвят» западных политиков, которые не могут вести диалог. Он добавил, что европейские сателлиты выбрали язык угроз и накачки Украины оружием вместо дипломатических контактов.

Ранее Сергей Лавров прокомментировал заявление властей США о возвращении помилованного в России американца Марка Фогеля. Глава МИД отмечал, что у Москвы другой подход в этом вопросе, поскольку дипломатические связи «любят тишину».