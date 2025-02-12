Дипломатические контакты любят тишину: Лавров о диалоге России и США

Глава МИД РФ Сергей Лавров высказался о решении США обнародовать информацию об освобождении американца Марка Фогела. Министр отметил, что у России другой подход, ведь дипломатические связи любят тишину, сообщает ТАСС .

Лавров подчеркнул, что в последнее время особенно часто задавали вопросы о контактах России с США, в том числе пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову. Он отвечал то, что можно было отвечать — контакты продолжаются.

«Вот результаты наши американские коллеги решили объявить. У нас все-таки другой подход к договоренностям, которые достигаются», — заявил Лавров.

По словам главы МИД РФ, освобождение Фогела и есть результат работы одного из каналов, по которым эти контакты осуществляются. При этом Россия в этом смысле предпочитает соблюдать договор о конфиденциальности.

Ранее Песков сообщил, что некий российский гражданин, который находится в тюрьме в США, на днях вернется в родную страну после помилования американца Фогеля. Кремль пока не раскрывает личность этого россиянина.