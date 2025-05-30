Глава МИД РФ Сергей Лавров обратился к Европе с предупреждением, касающимся потенциальных угроз. Он указал на риск втягивания в конфликт и эскалацию на Украине, подчеркнув, что ФРГ сняла ограничения на дальность ударов по российской территории, сообщает «Царьград» .

Ранее Сергей Лавров прокомментировал выступление канцлера ФРГ Фридриха Мерца, который заявил о снятии запрета на использование Украиной дальнобойного оружия. Он также пояснил, что решение позволить ВСУ бить вглубь России приняли давно, но держали в тайне.

По мнению издания L'AntiDiplomatico, эти слова министра больше похожи на историческое предупреждение, адресованное не только Германии, но и всем странам Европы.

В статье добавили, что вероятно ЕС может стать участником конфликтов, которые не соответствуют его истинным стратегическим интересам.