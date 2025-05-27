Лавров: решение позволить Киеву бить дальнобойным оружием держалось в тайне

Решение разрешить Киеву использовать дальнобойное оружие для атак по российским объектам приняли уже давно, но держали в тайне, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает ТАСС .

Министр прокомментировал выступление канцлера ФРГ Фридриха Мерца, который ранее рассказал о снятии запрета на использование Украиной дальнобойного оружия.

По словам Лаврова, заявление немецкого политика о том, что никаких ограничений на дальность ударов больше нет, было «пафосным» и отразило «уровень компетентности» европейских лидеров.

Как сказал глава МИД РФ, через некоторое время вице-канцлер заявил, что «вообще ни о чем подобном речь не шла и не идет». После этого Мерц заявил, что имел в виду не новое решение, а старое, принятое еще предыдущей администрацией Берлина.

По словам Лаврова, это доказывает, что решение позволить Украине бить вглубь России было принято давно, но держалось в тайне.

В понедельник Мерц рассказал о том, что ФРГ снимает ограничения на поставки дальнобойного оружия Киеву. По словам канцлера, это же сделали Франция, Великобритания и США.

Между тем Мерц подтвердил, что решение о снятии запрета на дальнобойное оружие для Киева приняли давно.