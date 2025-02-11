Кремль фразой про 50 на 50 ответил на слова Трампа про Украину в составе России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова главы США Дональда Трампа о возможном становлении Украины частью России, заявил, что «любое явление происходит с вероятностью 50% — или да, или нет». Он подчеркнул, что «значительная часть» Украины хотела стать Россией и уже вошла в российский состав, сообщает РИА Новости .

Песков добавил, что Россия и США контактируют по разным каналом. По его словам, в последнее время такое взаимодействие стало более интенсивным.

Между тем Дональд Трамп заявил, что Украина «по сути согласилась» заплатить США 500 миллиардов долларов полезными ископаемыми за военную помощь. По словам американского лидера, Соединенные Штаты должны получить деньги вне зависимости от того, кто победит в конфликте на Украине.

Ранее Дональд Трамп также утверждал, что провел переговоры с Владимиром Путиным. Кремль не подтверждал и не опровергал слова американского лидера.