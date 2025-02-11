Украина согласилась заплатить Трампу 500 млрд долларов ископаемыми

Украина «по сути согласилась» передать США редкоземельных минералов на 500 млрд долларов в качестве платы за переданную Вашингтоном военную помощь, заявил президент США Дональд Трамп. По словам американского лидера, его страна должна получить доступ к украинским полезным ископаемым вне зависимости от итогов СВО, сообщает New York Post со ссылкой на интервью Трампа ведущему Fox News Брету Байеру.

«Я хочу, чтобы наши деньги были в безопасности, потому что мы тратим сотни миллиардов долларов [на Украине]. <…> Я сказал им, что мне нужно редкоземельных [минералов] на сумму, эквивалентную примерно 500 миллиардам долларов, и они, по сути, согласились это сделать», — сказал хозяин Белого дома.

Трамп считает, что продолжать оказывать Украине безвозмездную помощь «было бы глупо». Политик также подчеркнул, что США необходимо возместить потраченные деньги вне зависимости от того, кто победит на Украине.

На Украине есть залежи редкоземельных металлов, которые в США считают «жизненно важными для национальной безопасности», отмечает издание. Там также имеются богатые месторождения марганца, лития, титана, урана и железа.

Вместе с тем Трамп выразил мнение, что Украина и Россия заключат мирное соглашение.

«Я думаю, что это произойдет. <…> Я думаю, что мы добились огромного прогресса за последнюю неделю. Мы имеем дело с русскими. Мы имеем дело с украинцами», — сказал он.