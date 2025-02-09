Песков прокомментировал слухи о переговорах Путина и Трампа
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал публикации американских СМИ о том, что президент РФ Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп провели переговоры по телефону. Он отметил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию, сообщает ТАСС.
Песков подчеркнул, что по мере того, как идет работа американской администрации, проводится большое количество коммуникаций с РФ. Их ведут по разным каналам.
«На фоне множества этих коммуникаций я лично могу не знать, быть не в курсе чего-то. Поэтому не могу ни подтвердить, ни опровергнуть», — добавил пресс-секретарь президента РФ.
Ранее Трамп в интервью New York Post сказал, что созвонился с Путиным. Глава США отметил, что у него есть четкий план завершения украинского конфликта, который может быть воплощен в реальность за короткий срок.