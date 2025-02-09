Песков прокомментировал слухи о переговорах Путина и Трампа

Песков про переговоры Путина и Трампа: не могу ни подтвердить, ни опровергнуть

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал публикации американских СМИ о том, что президент РФ Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп провели переговоры по телефону. Он отметил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию, сообщает ТАСС .

Песков подчеркнул, что по мере того, как идет работа американской администрации, проводится большое количество коммуникаций с РФ. Их ведут по разным каналам.

«На фоне множества этих коммуникаций я лично могу не знать, быть не в курсе чего-то. Поэтому не могу ни подтвердить, ни опровергнуть», — добавил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее Трамп в интервью New York Post сказал, что созвонился с Путиным. Глава США отметил, что у него есть четкий план завершения украинского конфликта, который может быть воплощен в реальность за короткий срок.