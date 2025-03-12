Косачев прокомментировал переговоры США и Украины

Косачев: Россия будет диктовать условия для мирных переговоров по Украине

Россия, а не США, будет диктовать условия для мирных переговоров по Украине, заявил сенатор Константин Косачев.

«Россия наступает. Любые договоренности — на наших условиях, не американских. И это не шапкозакидательство, а понимание того, что реальные соглашения по-прежнему пишутся на фронте», — написал политик в своем Telegram-канале.

Косачев отметил, что Киев перешел к тактике заискивания перед Вашингтоном, а Владимир Зеленский находится в «глухой обороне», понимая, что президент США Дональд Трамп проводит другую политику, чем Джо Байден.

Ранее делегации США и Украины провели переговоры в Саудовской Аравии. По итогам встречи было предложено на 30 дней прекратить огонь. Трамп заявил, что проведет переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в ближайшее время.

В Кремле пока не прокомментировали заявления, отметив, что Россия не исключает контакты с американской стороной.