Король Великобритании Карл III выступит с обращением к нации

Король Великобритании Карл III выступит с речью к нации на следующей неделе, сообщает РБК со ссылкой на издание Daily Mirror.

Ожидается, что речь будет посвящена 80-летию завершения Второй мировой войны. При этом, по словам источников, ее автором является король. Как пишет издание, он хотел подчеркнуть «долг и жертву величайшего поколения».

Запись обращения опубликуют 15 августа.

Сети появилась информация, что Карл III попал в больницу из-за побочных действий при лечении рака. О деталях недомогания монарха не сообщается.