Король Великобритании Карл III экстренно госпитализирован

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Король Великобритании Карл III попал в больницу из-за побочных действий при лечении рака, сообщает РИА Новости .

«У короля возникли временные побочные эффекты, которые потребовали непродолжительного наблюдения в больнице», — говорится в заявлении Букингемского дворца.

О деталях недомогания монарха не сообщается. На время лечения его обязанностей может взять на себя наследник престола — принц Уильям

Карлу III 75 лет. По некоторой информации, он страдает раком предстательной железы.