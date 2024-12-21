Конфликт из-за активов РФ: Шольц резко раскритиковал предложение Дуды

сегодня в 10:03

Немецкий канцлер Олаф Шольц резко отреагировал на предложение президента Польши Анджея Дуды, касающееся конфискации замороженных в Евросоюзе активов РФ, сообщает РИА Новости .

Как пишет Financial Times, это произошло на неделе на встрече лидеров союза в Брюсселе. Дуда там предложил конфисковать и потратить активы России. Речь шла о 260 млрд евро.

«Вы не понимаете, как это повлияет на стабильность наших финансовых рынков. <…> Да вы даже евро не используете!» — резко ответил Шольц.

Канцлер ФРГ был раздражен тем, что польский лидер вернулся к идее, которую неоднократно отвергала Германия.

Ранее сообщалось, что Шольц якобы собирается посетить Россию с миротворческой миссией. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг эту встречу. Также в канцелярии главы немецкого кабмина данную информацию также опровергли.