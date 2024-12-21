Песков опроверг подготовку встречи Путина и Шольца

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Песков: встреча Путина и Шольца не планируется

«Нет. Таких планов нет», — сказал Песков, отвечая «Ведомостям» на вопрос о возможном визите Шольца в Москву.

Ранее сообщалось, что Шольц якобы собирается посетить Россию с миротворческой миссией.

В канцелярии главы немецкого кабмина данную информацию также опровергли.