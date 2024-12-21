Песков опроверг подготовку встречи Путина и Шольца
Песков: встреча Путина и Шольца не планируется
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг встречу президента Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца, сообщают «Ведомости».
«Нет. Таких планов нет», — сказал Песков, отвечая «Ведомостям» на вопрос о возможном визите Шольца в Москву.
Ранее сообщалось, что Шольц якобы собирается посетить Россию с миротворческой миссией.
В канцелярии главы немецкого кабмина данную информацию также опровергли.